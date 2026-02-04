Quanto vale Vergara? CdS: "Siamo in doppia cifra ed è in crescita"

Era tutto scritto: aveva 10 anni quando Gianluca Grava, il direttore del settore giovanile, andò a vedere un po’ di ragazzini sul campo di calcetto della scuola calcio della famiglia Lodi e lo notò. Così il Corriere dello Sport scrive dell'ascesa in azzurro di Antonio Vergara: "Lo scoprì e lo volle subito, perché aspettare? Correva il 2013, fu pagato più o meno 15mila euro. Oggi non ha un prezzo, ha anche firmato con il Napoli fino al 2030. O meglio: vale milioni di euro, ma chi può dire quanti? Un bel po’. Doppia cifra.

Di certo, il valore è cresciuto negli ultimi sette giorni: è trascorsa una settimana dal primo gol con il Napoli, in Champions, contro il Chelsea. Con una ruleta in faccia a gente da Premier e un sinistro affilato nello stadio del dio mancino. Il bis tre giorni dopo: con la Fiorentina, cavalcando come un purosangue. E sempre di sinistro: quel piede è d’oro, può farci tutto".