Il Napoli fa irruzione su Lookman! CdS: offerto ingaggio più alto dell'Inter, cifre e dettagli

Il Napoli fa capolino prepotentemente nella corsa ad Ademola Lookman, lanciando un'offensiva decisa per strappare l'attaccante nigeriano all'agguerrita concorrenza, in primis l'Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il d.s. Giovanni Manna ha recapitato agli agenti del giocatore una proposta economica decisamente vantaggiosa, superando quella nerazzurra. L'Atalanta ha fissato il prezzo del cartellino a 50 milioni di euro, dopo aver rifiutato un'offerta interista da 40 milioni e averne chiesto 10 in più.

Il Napoli, forte della sua determinazione, non ha esitato a presentare un'offerta d'ingaggio all'attaccante superiore ai 4 milioni proposti dall'Inter: si parla di 5 milioni di euro, che beneficerebbero anche del Decreto Crescita. Lookman, un vero spacca-partite capace di attaccare con la velocità di un fulmine e di dare il suo contributo anche in fase difensiva, è ora conteso tra le due big. Se il giocatore darà il via libera, il Napoli passerà alla trattativa vera e propria con l'Atalanta per assicurarsi questo prezioso rinforzo.

