Ufficiale Allegri vs Oriali, nota SSC Napoli: "Aggressione non passi inosservata, 33 telecamere!"

Scintille ieri durante la partita tra le panchine. Allegri, allenatore del Milan, è apparso particolarmente nervoso e a fine partita è andato via senza neppure stringere la mano a Conte. Durante il match aveva anche offeso Oriali. Questa mattina nota ufficiale del club azzurro sull'argomento.

"La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati. Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto".