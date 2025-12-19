Conte-Allegri, scintille! Max via senza salutare e offende Oriali: la ricostruzione

Scintille a fine partita tra le due panchine, tra Conte e Allegri. La ricostruzione arriva da Riyadh, con gli inviati de La Gazzetta dello Sport che scrivono: "Il pomo della discordia è stato un “ma basta” urlato da Antonio ai milanisti dopo alcune polemiche. Da lì, tensione soprattutto tra Max e Oriali. A fine partita il tecnico rossonero è filato dritto negli spogliatoi senza salutare Conte".

E ancora: "L’allenatore degli azzurri, rimasto in campo per salutare gli avversari, ha stretto la mano a Marco Landucci, storico vice di Allegri, e ai giocatori milanisti. Lui e Max non si sono incrociati. Il clima si è acceso dopo mezz’ora di partita".

Tutto è nato dall'episodio tanto discusso alla mezzora: "Al 29' Rabiot ha scalciato da terra Politano, rimasto a terra dolorante, quindi i compagni e la panchina del Napoli hanno invocato il rosso per il francese. L’arbitro Zufferli non ha estratto neanche il giallo, come già fatto in precedenza con Hojlund per un intervento in ritardo su Maignan. Per questo Conte e Oriali si sono innervositi".

Aggiornamento 8.35 - Nota del club azzurro: "La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati. Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto".