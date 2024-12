Almeno un'altra notte in testa: il Napoli a Genova con l'obiettivo di tornare capolista

Una notte in testa, di nuovo al primo posto. E' l'obiettivo di Antonio Conte e del suo Napoli, di scena questo pomeriggio sul campo del Genoa. Potrebbe essere soltanto per ventiquattro ore o magari anche durare, chi può dirlo, ma l’importante è cominciare a rimettere il muso davanti, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport presentando la sfida delle 18.

Il Napoli ha l'opportunità di vincere e rimettersi a +1 sull'Atalanta (ma anche a tenere dietro l'Inter, che ha sempre una gara in meno), poi, il destino della classifica sarà tutto nelle mani della squadra del Gasp: "Genova come un pacco di Natale: il Napoli può scartarlo e trovarci dentro punti che significano continuità, forza, ambizione e conferme anche senza Buongiorno, un totem. Vincere aiuta a vincere: si dice così. E in questo caso aiuterà il Napoli a trascorrere un Natale sicuramente più sereno. E via con il test di Marassi e con la possibilità di mettersi in poltrona al primo posto ad ascoltare la risposta dell’Atalanta", scrive il quotidiano.