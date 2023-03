Altro che derby: il Napoli se continua così fa record dei record e vince scudetto con la Juve

Elogiando il Napoli per il suo percorso in campionato, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive

Elogiando il Napoli per il suo percorso in campionato, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla di scudetto, della data giusta per il trionfo, e scrive:"Il Napoli di oggi, se manterrà il distacco potrebbe vincerlo con sei giornate di anticipo. L’appuntamento dovrebbe essere per il 30 aprile. Ma se per caso lì dietro continuassero a perdere punti, la data possibile diventerebbe il 23 aprile per Juve-Napoli. Quarantadue giorni prima. E sarebbe record dei record".