Ancelotti a Sky: "Difficoltà normali ai primi 90' e su un campo ostile. Scudetto? Responsabilità di tutti. Sulla Juve..."

Queste le parole dell'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti, intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita: "I gialli hanno un po' inciso, non abbiamo difeso bene, in avanti alcune situazioni sono state fatte molto bene. Qui al Franchi non è mai stato facile per il Napoli, campo ostile. Dopo 90' minuti di insulti ho suggerito alla gente di andare a casa perchè era ora! E' una brutta abitudine, quando passerà sarà troppo tardi! E' vero che si è concentrati sulla partita, però danno fastidio, soprattuto da una tifoseria per la quale simpatizzo perchè mio padre tifava Fiorentina. Stimo i tifosi della Fiorentina, però i cretini ci sono ovunque, molto erano dietro la mia panchina.

Eravamo un po' frenati ed in ritardo di pressing, quando è calata la pressione siamo stati bravi nella gestione. Questi sono tre punti importanti considerando tutto quello che è successo nel corso della partita. Serve un altro attaccante? Magari un difensore (ride, ndr).

Obiettivo? Ho detto che mi prendo la responsabilità di dire che questa è una squadra che può lottare per vincere. Giocatori nervosi? Li conosco molto bene, a livello di squadra è una responsabilità che tutti insieme ci dobbiamo prendere, questa squadra è molto forte ed ha dimostrato tantissime qualità. Fabiàn ha giocato in una posizione ibrida, hanno dato molto fastidio.

Squadra in ritardo? Si trattata soprattutto di aspetto mentale, la difesa slittava poco, alcuni movimenti non erano ben combinati, anche con qualche difficoltà nel fraseggio. Ma è la prima giornata di campionato, dobbiamo insistere con quello che stiamo facendo, questa squadra in allenamento mi dà soddisfazioni come poche altre squadre.

Contento di giocare contro la Juve alla seconda? Mah, contento di giocare le partite di cartello, tutti vorrebbero partecipare, essere presenti e giocare. Trovare la Juve in un momento di passaggio? Beh il passaggio di passare da un allenatore all'altro. Colgo l'occasione per fare gli auguri a Maurizio (Sarri, ndr), so che non lo vedrò ma spero di vederlo il prima possibile. Arriva alla seconda ma non importa, va bene così".