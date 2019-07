Ancelotti sul calendario: "Iniziamo con due trasferte insidiose, ma sono fiducioso!"

E' da poco stato sorteggiato per intero il calendario di Serie A per la stagione 2019/20. Il Napoli giocherà le prime due gare in trasferta contro Fiorentina e Juventus, di fatto un inizio non particolarmente morbido per gli azzurro. Ne ha parlato anche il tecnico Carlo Ancelotti: "Iniziamo con due trasferte insidiose, ma sono fiducioso! Forza Napoli Sempre”.

