Ancelotti sulle critiche dopo il Cagliari: "Sofferenza? Pure quando fai calcio champagne e perdi poi ti danno del pirla..."

Il Napoli batte 2-1 il Brescia in una partita molto sofferta, ennesima grande prova di Dries Mertens così come sottolineato anche durante la telecronaca di Carmine Martino e Paolo Del Genio su Radio K