Ultim'ora Ancora terapie per Neres, Sky: da valutare la sua presenza contro l’Inter

Il Napoli, reduce dal pareggio casalingo per 2-2 contro il Verona, ha già messo nel mirino la sfida di domenica sera a San Siro contro l’Inter, in programma alle 20.45. L’attenzione dello staff tecnico è però concentrata soprattutto sulle condizioni di David Neres: i prossimi due giorni - riferisce Sky Sport - saranno decisivi per stabilire se l’esterno brasiliano potrà rientrare tra i convocati di Antonio Conte.

L’ex Benfica e Ajax, fermo dopo la distorsione alla caviglia sinistra rimediata nel match contro la Lazio e già costretto a saltare la gara con l’Hellas, ha continuato a svolgere terapie a Castel Volturno. Intorno alla sua possibile presenza contro l’Inter regna ancora la massima prudenza, ma la giornata di domani potrebbe rivelarsi fondamentale per capire se il giocatore sarà recuperabile o se sarà necessario attendere ancora.