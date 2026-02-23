Arriva il via libera FIFA: Milton Pereyra è del Napoli, rinforzo per la Primavera
Si sblocca definitivamente l’operazione Milton Pereyra. La SSC Napoli ha ottenuto il nulla osta della FIFA e può ora tesserare il giovane calciatore, che entrerà a far parte della formazione Primavera azzurra. Secondo quanto riferito da Giovanili Napoli, l’iter burocratico si è concluso nelle ultime ore: tutta la documentazione necessaria al trasferimento è stata completata e formalizzata.
Da giorni si attendeva soltanto il via libera della Commissione FIFA competente sui trasferimenti internazionali dei calciatori minorenni, ultimo passaggio indispensabile per rendere ufficiale l’operazione. Con questo ok, Milton Pereyra può finalmente iniziare la sua nuova avventura in azzurro. Un innesto che conferma l’attenzione del club sul settore giovanile e sulla crescita di profili internazionali da valorizzare nel tempo.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro