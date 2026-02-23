Arriva il via libera FIFA: Milton Pereyra è del Napoli, rinforzo per la Primavera

Oggi alle 15:30Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone

Si sblocca definitivamente l’operazione Milton Pereyra. La SSC Napoli ha ottenuto il nulla osta della FIFA e può ora tesserare il giovane calciatore, che entrerà a far parte della formazione Primavera azzurra. Secondo quanto riferito da Giovanili Napoli, l’iter burocratico si è concluso nelle ultime ore: tutta la documentazione necessaria al trasferimento è stata completata e formalizzata.

Da giorni si attendeva soltanto il via libera della Commissione FIFA competente sui trasferimenti internazionali dei calciatori minorenni, ultimo passaggio indispensabile per rendere ufficiale l’operazione. Con questo ok, Milton Pereyra può finalmente iniziare la sua nuova avventura in azzurro. Un innesto che conferma l’attenzione del club sul settore giovanile e sulla crescita di profili internazionali da valorizzare nel tempo.