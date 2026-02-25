Alvino: “Fallimento epocale dell’Inter! Testa a testa col Napoli in una Serie A onesta…”
Il giornalista Carlo Alvino ha commentato sui social la clamorosa eliminazione dell’Inter al playoff di Champions League per mano del Bodo/Glimt: “È un fallimento epocale l’eliminazione dell’Inter. Una batosta storica. Non servirà certo la vittoria dello scudetto a rendere meno disastrosa la stagione dei nerazzurri che avevano puntato tutto sulla competizione europea, visto il distacco in campionato creato ad arte.
Con 141 milioni di monte ingaggi e con una rosa da 700 milioni di euro, l’Inter viene buttata fuori dalla Champions da una squadra norvegese con 8 milioni di euro di monte ingaggi e con una rosa che vale meno di 60 milioni, subendo una doppia lezione di calcio. In una serie A onesta, anche con gli infortuni, eravamo testa a testa".
#InterBodo @ChampionsLeague pic.twitter.com/DmTTAisRyK— Carlo Alvino (@Carloalvino) February 24, 2026
