Anguissa anticipa leggermente i tempi di recupero: il piano per il rientro
Antonio Conte presto potrebbe ritrovare uno dei big dell'organico e tornare a respirare per quanto riguarda le scelte a centrocampo. Frank Anguissa infatti può anticipare leggermente i tempi di recupero rispetto alle prime previsioni che lo volevano in campo a fine gennaio, dopo aver riportato la lesione di alto grado del bicipite femorale a metà novembre.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, il centrocampista camerunese ha messo nel mirino la partita Napoli-Sassuolo, in programma il 17 gennaio prossimo allo stadio Maradona. La speranza è di rivedere Anguissa nei convocati, per essere magari pronto ad uno spezzone di gara col Copenaghen il 20 gennaio. Ulteriori approfondimenti live sulla nostra Radiotuttonapoli.net (o sulle applicazioni per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android).
