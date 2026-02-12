Radio TN Doppio Lukaku, Olivera e un Primavera: 4-0 all'Ischia nell'allenamento congiunto

vedi letture

Buone indicazioni per Antonio Conte dal pomeriggio di Castel Volturno. Come riferito da Radio Tutto Napoli; nella sgambata contro l’Ischia, formazione di Serie D, il protagonista è stato Romelu Lukaku, autore di una doppietta che certifica i progressi nella condizione fisica del centravanti belga. Il numero 9, già visto in diversi spezzoni finali di partita, ha messo minuti preziosi nelle gambe, come previsto dallo staff tecnico.

L’allenamento congiunto è servito per ritrovare ritmo e brillantezza. Spazio anche per Giovane e Alisson Santos, mentre tra i marcatori è andato a segno pure Mathias Olivera. A completare il 4-0 ci ha pensato il giovane Antonio Cimmaruta, classe 2007 della Primavera, aggregato alla prima squadra per l’occasione.