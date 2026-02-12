Ultim'ora Manna in bilico? Schira: "Posizione non è solidissima, valutazioni a fine stagione"

Sul suo canale Youtube il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira ha fatto alcune rivelazioni sul futuro del club e sulle prossime mosse per la costruzione della squadra del futuro. In bilico a quanto pare anche la posizione del ds Manna.

"Nei prossimi mesi dovrà valutare anche il lavoro di Giovanni Manna che, a mio modo di vedere, al momento è rivedibile. Il Napoli ha speso tanto, ha preso giocatori non tutti attribuibili a Conte. Alcuni non vedono il campo, altri sono già stati ceduti. Operazioni importanti come quella di Alisson Santos e di Giovanni sono costate parecchio e non erano obiettivi espressamente richiesti da Conte. Se questi acquisti non dovessero ingranare, la sensazione è che in casa azzurra qualcuno potrebbe presentare il conto a De Laurentiis. La posizione di Manna, al di là del contratto, non è solidissima per il futuro e sarà oggetto di valutazioni a fine stagione. Il Napoli ha speso molto nelle ultime sessioni di mercato, ma ha anche incassato molto. Tra cessioni importanti e introiti Champions il disavanzo è stato compensato. Da un punto di vista societario resta un modello virtuoso: il tema vero è se in estate ci sarà un altro grande sacrificio per finanziare il mercato oppure no".