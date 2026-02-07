Live Conte in conferenza: "Bravi a stare in piedi nonostante il forte vento contro. 400 vittorie in carriera? Fortuna... Su McT e Gilmour..."

vedi letture

Al termine della sfida contro il Genoa, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Luigi Ferraris di Genova per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa. E su Radio TuttoNapoli puoi ascoltarla o vederla.

20.43 - Inizia la conferenza stampa.

Complimenti per la 400esima vittoria in carriera. Tre aggettivi per definire questa vittoria? "Sicuramente per fare 400 partite e vincerne 400 ci vuole tanta fortuna. Io penso di essere un allenatore molto fortunato e poco bravo, straordinariamente fortunato. Per quanto riguarda la partita di oggi, che dire: abbiamo fatto tutto noi, c’è poco da aggiungere. È una vittoria dal valore altissimo, perché entri in campo e dopo 30 secondi hai un infortunio, prendi rigore e vai sotto 1-0. In un ambiente caldo, contro una squadra forte a livello qualitativo, tattico e tecnico, una situazione così ti può ammazzare".

Come avete ribaltato la gara? "Abbiamo preso il pallino del gioco in mano e ribaltato la situazione. La sensazione che davamo era di dominio assoluto durante la partita. Nel secondo tempo un altro nostro infortunio ha portato al 2-2, una situazione che ci poteva ammazzare sportivamente. Abbiamo tenuto botta. Poi siamo rimasti in dieci: un’altra situazione che poteva destabilizzarci in maniera definitiva".

In dieci uomini cosa ha visto? "Invece siamo stati molto bravi, ordinati, non abbiamo mai smesso di pensare di fare gol. Infatti abbiamo sbagliato un gol clamoroso con Gutiérrez, dieci contro undici. Alla fine abbiamo fatto gol su rigore, vincendo una partita difficile contro un’ottima squadra. Qui a Marassi è sempre molto complicato fare punti. Complimenti al Genoa: anche oggi ha dimostrato di essere un’ottima squadra".

Come stanno McTominay e Gilmour?

"McTominay convive dall’inizio dell’anno con questo problema tendineo tra gluteo e ischio. Ci sono momenti in cui si infiamma di più e altri in cui i dottori riescono a gestirlo meglio. Mi aveva dato ampia disponibilità nel secondo tempo, ma senza strappi. Preferisco avere un giocatore al 100% piuttosto che rischiarlo. Mi auguro che McTominay possa recuperare da qui a martedì, perché abbiamo un quarto di finale di Coppa Italia e abbiamo bisogno di undici giocatori. Giocheremo contro una squadra che non ha giocato questo turno e che si presenterà con la migliore formazione".

Cosa le è piaciuto di più oggi?

"I ragazzi si sono comportati da squadra vera. Il vento oggi tirava forte contro, ma siamo rimasti in piedi e abbiamo trovato sempre le soluzioni giuste, anche dalla panchina. Dispiace per Jesus: stavo per sostituirlo con Olivera. Non dimentichiamo che mancava Di Lorenzo: non solo per la qualità, ma per personalità e carisma. La risposta della squadra oggi è stata grande anche sotto questo aspetto Penso che stiamo facendo qualcosa di incredibile e straordinario, che viene sottovalutato. Noi alleniamo, ma poi sono i calciatori ad andare in campo e a fare la differenza. Se i calciatori non ci sono, diventa difficile fare risultato e portare a casa la pagnotta".

Sulle condizioni di Anguissa e Gilmour:

"Quello che Anguissa ha avuto in Nazionale a livello muscolare, l'ha recuperato. Adesso ha un altro problema alla schiena che i medici non stanno riuscendo a risolvere. Per quanto riguarda Gilmour, ha recuperato dall’operazione ma avverte ancora un po’ di fastidio. Si dice 'armiamoci e partiamo', noi speriamo di recuperare".

20.50 - Termina la conferenza stampa.