Arek, un'amara riflessione

Mentre il mondo si trova a confrontarsi con il tragico problema della Pandemia, è chiaro che una piccola parte della nostra attenzione viene focalizzata anche su quello che sarà lo scenario una volta finito lo stato di emergenza. Anche nel mondo del calcio, dai giocatori per finire ad allenatori e procuratori, stanno analizzando il proprio futuro, tra chi ha già chiara la strada da percorrere e chi, invece, sembra pronto a cambiare rotta.

Chiaro che, per Arek Milik, prima che si fermasse tutto, la speranza era quella di essere al centro del progetto Napoli anche per la prossima stagione. Gli ultimi avvenimenti - parliamo ovviamente prima dello stop causa Coronavirus - di sicuro hanno innescato nella mente del polacco delle dovute riflessione: l'acquisto a gennaio di Andrea Petagna e la conferma (ancora da ratificare) di Dries Mertens anche per la prossima stagione.

Una doppia mossa, da parte del Napoli, che ovviamente lascia poco spazio all'immaginazione: con questo assetto e la permanenza (più che probabile) di Gattuso in panchina, tre attaccanti per un solo ruolo da prima punta sembrano davvero tanti. Con il contratto ancora in scadenza, è chiaro che sia proprio Arek il primo indiziato a svestire l'azzurro. Le riflessione per il polacco, al momento, sono tante ed ovviamente quella di lasciare Napoli appare un'opzione tutt'altro che da scartare.