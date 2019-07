AS - Napoli pronto a comprare James se il Real apre allo sconto! ADL convinto non ci sia l'Atletico

James Rodriguez al Napoli resta, nonostante tutto, una possibilità concreta. Lo sanno anche in Spagna, lo riferisce il quotidiano AS, secondo cui il Napoli sarebbe pronto all'acquisto a titolo definitivo - dunque soddisfacendo le richieste dei blancos - solo se il club di Florentino Perez dovesse decidere di aprire ad uno sconto, passando dagli iniziali 42 milioni richiesti a 35 milioni. De Laurentiis, inoltre, è convinto che quello dell'Atletico Madrid non sia un reale interesse, ma solo un sondaggio, forte della volontà del ragazzo, James, di tornare a lavorare con Ancelotti.