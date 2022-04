Atalanta-Napoli 1-3, le pagelle: straordinari! Super-Lobo, Prof Rui e gli esterni finalmente determinano

Le pagelle di Atalanta-Napoli 1-3

TuttoNapoli.net

Ospina 6,5 - Non è chiamato a grossi interventi, se non una smanacciata su Boga, ma dà sicurezza nell'uscita dal basso e nelle uscite.

Zanoli 7 - Esordio da titolare da favola. Con personalità e forza fisica taglia il campo e la sua percussione costringe Palomino ad uscire, alle spalle si inserisce Mertens che riesce anche a lanciare verso la porta. Sbaglia poco tecnicamente e chiude con 60 tocchi, più di tutti i compagni, non rinunciando anche a portare una pressione alta.

Koulibaly 6,5 - Un paio di errori ad inizio partita, poi sul gol è troppo fermo e soprattutto in una zona intermedia che non porta a nulla. Si riscatta però con diverse buone chiusure e poi dal suo recupero palla e lancio parte l'azione che chiude la gara col terzo gol.

Juan Jesus 6,5 - Nulla di nuovo: si fa trovare pronto per sostituire Rrahmani, badando al sodo e risultando persino più solido e essenziale rispetto a Koulibaly. Gicoatore di sicuro affidamento.

Mario Rui 7 - Il professore, come lo chiama Spalletti, sale in cattedra e soprattutto nel primo tempo è autore di interventi straordinari a ripetizione. Gestisce bene palla ed esce spesso anche palla al piede. Pochissime sbavature che confermano il suo momento favoloso.

Anguissa 6,5 - Un inizio di gara difficile, sbagliando tanto sulla pressione nerazzurra, ma poi prende le misure, alza il ritmo e inizia a dominare a centrocampo. Straordinario il secondo tempo, pressando anche a gara finita e rimediando un altro problemino fisico oltre ad un'ammonizione pesante.

Lobotka 7,5 - Uno spettacolo. Si fa raddoppiare, spesso triplicare, esce con qualità e conduzione palla da top player ed i compagni beneficiano di più spazio. Si procura la punizione del raddoppio con un'altra cavalcata in uscita dalla pressione, fino alla fine resta lucido e continua a far andare a vuoto la pressione.

Zielinski 6 - Schierato al posto di Fabian, non entusiasma anche se non demerita. L'Atalanta gli dedica un occhio di riguardo, chiude con appena 21 tocchi e più che altro lavora per aprire spazi ai compagni (dal 71' Fabian sv)

Politano 6,5 - Bellissima la girata che vale il raddoppio, attaccando con i tempi giusti lo scavetto di Insigne. Una perla, pesantissima, all'interno di una partita difficile per lui, partendo spesso lontano dalla porta e riuscendo a saltare l'uomo in un paio di occasioni (dal 59' Elmas 6,5 - Nuove energie sull'esterno, posizionandosi poi a sinistra, e mettendo lo zampino - come spesso accade - in area di rigore e chiudendo una partita che si stava complicando)

Mertens 7 - Non segna, ma dà la sensazione di fare il massimo in ogni circostanza. Non ha il passo di Osimhen, ma attacca con i tempi giusti la profondità e si procura il rigore. Combatte spesso tra due o tre avversari, riesce talvolta a girarsi e aprire gioco e non demorde anche quando è da solo e deve fare a sportellate (dall'88' Malcuit sv)

Insigne 6,5 - Trasforma il rigore che sblocca il match, poi serve il pallone perfetto per la girata di Politano che incanala la partita. Due giocate importanti nell'ambito di una gara non semplice, in cui non ha il passo per ribaltare l'azione ma si rende utile nel cucire gioco ed aiutare alle spalle (dal 69' Lozano 7 - Dà profondità quando l'Atalanta tenta il tutto per tutto. Fa il vuoto e trova la lucidità per ribaltare su Elmas che chiude il match. Sfiora anche il quarto gol affondando negli spazi)