Napoli-Atalanta, le formazioni: Conte con Alisson e due novità, nella Dea out un big
TuttoNapoli.net
Confermate le anticipazioni della vigilia per la sfida delle 15 contro l'Atalanta. Conte conferma il modulo e punta per la prima volta dal primo minuto su Alisson accanto a Vergara. Tra le novità anche la presenza di Mazzocchi a destra. Nella squadra di Palladino come previsto out Ederson. Ecco le formazioni ufficiali:
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, De Roon, Zappacosta, Sulemana, Zalewski; Krstovic.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Gutierrez; Vergara, Alisson, Hojlund. All. Conte.
Prossima partita
22 feb 2026 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Atalanta
|Napoli
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
