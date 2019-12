Auriemma su Tuttosport: "Ibra si avvicina, può partire Llorente! Lo ha chiesto Conte"

Ipotesi suggestiva quella del quotidiano Tuttosport oggi in edicola: se arriva Zlatan Ibrahimovic, parte Fernando Llorente. Il Napoli tratta con lo svedese, che vorrebbe un ingaggio di 4 milioni fino a giugno e poi 8 per la prossima stagione, mentre il Napoli è fermo a 2 più 6. Una distanza minima con possibilità concreta di arrivare a un'intesa. Nel caso, Llorente potrebbe partire. Piace alla Roma ma è probabile che la società azzurra per non rinforzare una diretta concorrente ascolti l'offerta dell'Inter. Lo ha richiesto Conte che aveva pensato a lui anche in estate prima dell'affondo decisivo del Napoli.