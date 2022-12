Bereszynski-Napoli, l'intermediario: “Si lavora per inserire il riscatto. Ha tutto per restare 4-5 anni”

Intervista esclusiva realizzata da 'TuttoMercatoweb.com' a Federico Pastorello.

Intervista esclusiva realizzata da 'TuttoMercatoweb.com' a Federico Pastorello. Il noto procuratore nel corso del botta e risposta ha parlato della possibilità di inserire un diritto di riscatto nella trattativa che porterà il terzino polacco Bartosz Bereszynski dalla Sampdoria al Napoli: "Si sta lavorando anche su quello. Io credo che in un contesto come quello di Napoli un giocatore come Bereszynski per caratteristiche, per qualità morali e professionalità possa essere un giocatore in grado di restare lì 4-5 anni.