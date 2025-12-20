Beukema a 360°: “Napoli unica! McT il più forte della Serie A, Anguissa leader silenzioso! Conte? Carismatico! Se vinciamo la Supercoppa..."

A due giorni dalla finale di Supercoppa italiana tra Napoli e Bologna, il difensore azzurro Sam Beukema si è raccontato a 360° in una lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali della Lega Serie A.

Giochi contro il Milan, l'Inter e il Bologna. Dimmi un calciatore che togli da ogni squadra.

"Dell’Inter, Calhanoglu. Milan? Modric. Bologna per me è un po’… penso Lucumì".

L’hai portata qui la play?

"No, purtroppo no. Però mi manca. Gioco sempre alla Weekend League, il mio record è 14-1".

Carta preferita?

"Ronaldo Nazario".

In finale preferisci segnare al 90’ o salvare un gol in scivolata al 90’?

"Sono un difensore, preferirei salvare un gol”.

Puoi invitare una persona cena che non conosci: chi scegli?

"Vorrei incontrare una volta Max Verstappen. Lui è anche olandese come me. Mi piace guardare la Formula 1. Non sono felice per quest’anno, ma ha dato tutto quest’anno".

Mentre se dovessi scegliere un cibo per tutta la vita, quale sceglieresti?

"Il mio cibo preferito è il sushi, però ogni giorno sushi… quindi penso qualcosa tipo pollo, riso, qualche verdura. Healthy".

Sei in macchina a Napoli, il semaforo verde scatta, quello davanti a te non parte. Cosa fai? Suoni o no?

"Adesso sì, da quando sono in Italia sì".

Napoli per te in una parola?

"Unica".

E Conte?

"Carismatico".

Il tifo del Maradona con un aggettivo. Anche proprio in generale del tifo.

"Fenomenale".

Il tuo posto preferito in città per riposarti?

"Ho fatto una volta in barca. Se voglio rilassarmi penso che sarebbe meglio stare in barca che per le strade di Napoli".

Il tuo piatto preferito di Napoli?

"Bella domanda, mi piacciono tutti i dolci napoletani. La limonata a cosce aperte non l’ho provata, vorrei provarla presto. Anzi, devo".

La prima parola in napoletano?

"Uagliù. Ho salutato i compagni dicendo 'Ciao uagliù'".

Leader silenzioso dello spogliatoio?

“Frank Anguissa. Lui non parla tanto a volte, però secondo me è uno dei leader silenziosi".

Se ti dicessi: un difensore a cui ruberesti qualcosa, chi sarebbe?

"Maldini, uno dei più forti. È stato fortissimo per intelligenza tattica".

Il calciatore attualmente più forte in Serie A?

"Devo dire il mio amico Scott. È fortissimo, è anche molto bravo e umano".

Il difensore più bravo in questa Serie A: chi è?

"Bremer è forte, però è stato infortunato ovviamente. Fisicamente è fortissimo. Poi anche Bastoni penso sia fortissimo e anche offensivamente è molto bravo, sotto tutti gli aspetti".

Il calciatore più difficile da marcare?

"Lo dico sempre, da quando sono arrivato in Serie A: Lookman. È molto bravo con la palla, attacca la profondità, è molto forte e “imprevedibile.

Un ex compagno con cui sei molto in contatto e sei molto amico?

"Ferguson del Bologna, anche Ndoye. Noi tre siamo proprio amici, li sento spesso. Ferguson è qui con il Bologna, l’ho già chiamato".

Adesso mettiamo a confronto un po’ di giocatori olandesi e vediamo chi rimane. Chi scegli tra De Ligt e De Vrij?

"De Vrij".

Tra De Vrij e Stam?

"Stam".

Tra Stam e Sneijder?

"Sneijder".

Tra Sneijder e Bergkamp?

"Bergkamp".

Tra Bergkamp e Seedorf?

"Bergkamp".

Tra Bergkamp e Davids?

"Bergkamp".

Tra Bergkamp e Gullit?

"Gullit".

Tra Gullit e Van Basten?

"Gullit".

Tra Gullit e Zirkzee?

"Vorrei dire Joshua, ma mi dispiace (ride, ndr). Dico Gullit".

Rito scaramantico pre-partita?

"Io faccio sempre lo stesso, ascolto la mia musica. Faccio gli esercizi, qualche push-up per mettermi in moto".

Artista preferito?

"Ho appena visto il mio wrapped di Spotify e ce ne sono due: un gruppo olandese. Sono un gruppo di rapper. E poi Gunna, un rapper americano. Tanta roba".

Un consiglio che ti è rimasto molto impresso e che ti è servito?

"Mister Italiano mi ha detto di essere sempre disponibile, pronto. Secondo me bisogna essere sempre pronto, sperando di non essere infortunato. Questo mi ha aiutato molto".

Esordio più difficile?

"In Serie A perché ero abituato al calcio olandese. In Italia ho trovato un calcio diverso".

Puoi rigiocare una partita nella tua carriera. Quale e perché?

"Penso la finale contro il Milan l'anno scorso durante la Coppa Italia col Bologna perché è stato il primo trofeo della mia carriera, per rivivere quelle emozioni. È stata la mia prima finale, per fortuna che abbiamo vinto".

Serie TV preferita?

"Game of Thrones".

Film preferito?

"Guardo di più le serie tv. Shutter Island mi è piaciuto molto e anche Batman Rise of Sin".

La serie che stai guardando in questo momento?

"Ho appena finito Snowfall. Adesso sto guardando Stranger Things, l’ultima stagione. Ho appena iniziato".

Qualcosa per te di sopravvalutato? Io ho detto la pizza.

"Per me la pizza è buonissima, devo pensarci…".

Qualcosa che non si vede nel tuo lavoro, ma che le persone sottovalutano?

"Fa parte anche di quello che dicevo prima… devi essere sempre disponibile, tutto quello che fai in campo, a casa, il recupero…".

Cosa vorresti fare post carriera?

"Una parte mi dice di stare nel calcio, ma non so ancora come. Un’altra parte… avevo un’idea di aprire un ristorante giapponese perché mi piace tanto il sushi, magari può essere un’idea. Sushi Sam? Forse c’è già. Magari 31, come il mio numero".

Perché il numero 31?

"È stato il numero del mio esordio in Olanda e l’ho voluto portare sempre".

Che cosa fai se vinci la Supercoppa?

"Vorrei dire che festeggiamo, ma ci sarà già una prossima partita. Se vinciamo la Supercoppa la prossima intervista la facciamo in napoletano".