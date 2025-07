Beukema, arriva il rilancio del Napoli! Sky: le cifre per convincere il Bologna

Il Napoli è sempre più vicino a chiudere l’operazione per Sam Beukema, difensore del Bologna. Il club azzurro ha presentato al club felsineo una nuova e sostanziosa offerta da 30 milioni di euro più 2 di bonus, segno della volontà di consegnare ad Antonio Conte un rinforzo di livello per la difesa per il ritiro di Dimaro. Le parti stanno definendo i dettagli relativi ai bonus e alla modalità di pagamento, ma il traguardo sembra davvero a un passo con la fumata bianca che potrebbe arrivare a breve.

Il giocatore olandese, protagonista di una stagione convincente in Serie A, ha già espresso il proprio entusiasmo per il possibile approdo al Napoli. Per Beukema si tratterebbe di un salto importante, con la prospettiva di giocare la Champions League e di crescere ulteriormente in un ambiente ambizioso come quello partenopeo. L’accordo definitivo potrebbe arrivare nelle prossime ore, con il difensore pronto a mettersi a disposizione di Conte. A riferirlo sul proprio sito, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.