Bomba dalla Spagna: "Betis su Milik! Accordo già raggiunto in inverno anche se il Napoli non vuole cederlo"

Vera e propria bomba di mercato che emerge dalla Spagna. Come si legge in prima pagina su Estadio Deportivo, il Betis Siviglia va su Arek Milik. "Accordo già raggiunto in inverno anche se il Napoli non vuole cederlo" si legge. Una notizia, questa, che potrebbe cambiare la geografia del mercato del Napoli, dato che da giorni si parla di Icardi. Il centravanti polacco ha il contratto in scadenza nel 2021 e non c'è ancora accordo per il rinnovo. Ecco la foto: