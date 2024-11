Bomba di Repubblica - Kvara non rinnova? Il Napoli in estate può sostituirlo con Chiesa!

Se Milan e Juve sono le grandi che avrebbero bisogno di interventi urgenti, Napoli e Inter possono dirsi soddisfatte di organici rispettivamente adeguati a una e due competizioni (che sono campionato e coppa europea, le altre coppette contano ma non ci costruisci sopra una rosa), scrive quest'oggi Paolo Condò sul quotidiano Repubblica in un focus dedicato al mercato della Serie A.

In chiave Napoli spunta un nome a sorpresa per la sessione estiva: "Quando pensi di essere a posto è il momento di pensare al futuro: il Napoli non sembra venire a capo del contratto di Kvaratskhelia, e di certo la catastrofe Osimhen gli ha insegnato qualcosa. Fermo a 19 minuti in Premier nella sua fin qui frustrante esperienza col Liverpool, Federico Chiesa potrebbe rimpiazzarlo a luglio".