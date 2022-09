Brutte notizie dal Messico: Lozano ha saltato la Colombia per un problema muscolare

Hirving Lozano ha saltato la sfida contro la Colombia non per scelta tecnica ma per motivi fisici

Hirving Lozano ha saltato la sfida contro la Colombia non per scelta tecnica ma per motivi fisici e per problemi che potrebbero condizionare anche il suo rientro. Come raccontano dal Messico, infatti, il laterale offensivo del Napoli aveva accusato un fastidio muscolare alla gamba destra, per l'esattezza uno strappo, e quindi per precauzione non ha giocato. Il Chucky è atteso a ore in Italia e verrà sicuramente visitato dallo staff medico azzurro. Lo riporta Soy Futbol. Ricordiamo che per la gara col Torino Luciano Spalletti deve già fare i conti con l'indisponibilità di Politano nello stesso ruolo.