C'è un recupero che può cambiare il volto alla squadra

Alla ripresa della preparazione Luciano Spalletti non potrà contare sugli africani Anguissa, Osimhen, Ounas e Koulibaly, di cui si è parlato tantissimo, ma dovrebbe recuperare definitivamente due pilastri altrettanto importanti. Uno di questi è Fabian Ruiz e la sua assenza - dall'infortunio rimediato contro il Sassuolo - è stata probabilmente sottovalutata. Non soltanto per i 5 gol ed i 3 assist totalizzati fino a quel momento, quanto invece dal punto di vista dello sviluppo del gioco.

La manovra offensiva passa da lui

Tre sconfitte e la vittoria di Milano nelle quattro gare di campionato in cui è mancato (anche) lo spagnolo. Al Napoli, che era già privo di Osimhen, togliendo anche lo spagnolo in mezzo al campo è sembrato venire meno proprio l'impronta di gioco che lo caratterizza ed anche le palle gol sono diventate sempre di meno e di maggiore pericolosità. Fabian è senza dubbio la principale fonte di gioco: ha una media di 41 passaggi riusciti nella metà campo offensiva a partita, la più alta del campionato

Nella top 11 del campionato

Al pari di Koulibaly (e di Osimhen fino al momento dell'infortunio), nell'undici ideale del girone d'andata c'è Fabian Ruiz per le principali agenzie di rating calcistico. Aiutano in questo senso le prestazioni d'inizio stagione del Napoli, ma oltre alla centralità nel gioco anche la percentuale realizzativa al tiro da fuori (già 5 gol da fuori, due reti sopra lo score finale delle ultime stagioni). Un'arma che sarebbe stata importante nell'ultimo periodo, col Napoli aggrappato alle reti di Zielinski ed Elmas più che degli attaccanti, e che Spalletti potrà ritrovare subito nel match con la Juventus.