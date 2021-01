Cagliari-Napoli 1-4, le pagelle: Zielu alla De Bruyne, Lozano li fa impazzire, segnali da Fabian

Ospina 6 - Non è chiamato a grandi interventi e su una delle pochissime occasioni del Cagliari Joao Pedro trova un angolo su cui è impossibile arrivare. Molto coinvolto in uscita, chiude con 31 tocchi, più degli attaccanti titolari.

Di Lorenzo 7 - Il 2021 lo vede tornare su ottimi livelli. Molto coinvolto, sfrutta anche il lavoro di Lozano, sia per stringere dentro il campo in percussione che per affondare sul fondo. Chiude con numeri offensivi importantissimi come 4 occasioni importanti create, 5 cross e 4 cambi gioco. Firma un assist e si procura anche il rigore nel finale.

Manolas 6 - Un passaggio orizzontale manda in porta Simeone nel primo tempo e certifica una certa difficoltà quando il Cagliari imposta il pressing per far uscire il Napoli dal suo lato. Per il resto pochi rischi sull'uomo e quando deve coprire la profondità (dall'87' Rrahmani sv)

Maksimovic 6 - Qualità e personalità in uscita sulla pressione del Cagliari, chiudendo con 74 tocchi ed un incredibile 99% di precisione, ma macchia la sua prova con il gol di Joao Pedro, che arriva dopo un rimpallo anche sfortunato, ed un paio di protezioni del pallone non impeccabili.

Mario Rui 6,5 - Il Napoli sviluppa bene il gioco, trova ampi spazi, e quindi viene liberato a ripetizione sul fondo mettendo al centro anche palloni di qualità. (dall'87' Ghoulam sv)

Bakayoko 6 - Alterna qualche sbavatura di troppo, che lancia anche il Cagliari in ripartenza, a diversi recuperi palla che viceversa lanciano il Napoli in transizione offensiva quando il gioco nella ripresa è ancora più aperto (dall'87' Lobotka sv)

Fabian 6,5 - Un paio di errori grossolani ad inizio gara sembrano far presagire un'altra prova negativ, ma il Cagliari concede spazi, trova un paio di verticali e prende fiducia. Cresce col passare dei minuti, dà buona velocità alle transizioni offensive. Ha diverse occasioni, ma continua a non vedere la porta da fuori. Chiude con 83 tocchi, più di tutti, ed il 97% di precisione.

Lozano 7,5 - Solo Zielinski in versione De Bruyne gli impedisce di essere di nuovo il migliore in campo. E' imprendibile, subendo la solita quantità industriale di falli, strappando in ogni zona del campo e costringendo Lykogiannis al secondo giallo dopo l'ennesimo fallo. Sbaglia un paio di occasioni sotto porta, ma poi trova anche il gol che chiude il match, confermandosi capocannoniere della squadra e Gattuso con l'ingresso di Politano lo lascia in campo da centravanti.

Zielinski 8 - Sblocca la gara con un bolide dal limite, imparabile per Cragno, poi rimette le cose a posto per il nuovo vantaggio nella ripresa con grande qualità e tempo d'inserimento. Nel complesso trova sempre il varco sulla trequarti, il Cagliari non lo legge e tra le linee giganteggia: chiude con 6 tiri, 2 passaggi chiave, 4 cross e 4 cambi gioco che spezzano in due i sardi (dal 76' Elmas sv)

Insigne 7 - Sfiora il gol ad inizio gara, si accentra con estrema qualità lanciando il terzino o coinvolgendo Lozano, lanciato più volte verso la porta. Trova il gol su rigore che gli permette di scavalcare Careca al settimo posto come bomber all time, come premio ad una prova generosa che chiude con numeri difensivi incredibili (5 contrasti vinti e 3 intercetti, più di tutti)

Petagna 6 - Forse un paio di cross su cui poteva incidere di più, ma non ha particolari occasioni da gol. Si sacrifica molto spalle alla porta, il suo forte, dal cuore dell'area manda più volte al tiro i compagni con buonissime intuizioni, come sul primo gol (dal 76' Politano 6 - Ottimo impatto sul match, ma non è una novità: punta l'avversario con freschezza, sfiora anche il gol ignorando però i compagni al centro dell'area)