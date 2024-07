Calciatori accasciati sull'erba e sfiniti da Conte: ecco il metodo Antonio

vedi letture

. A tal proposito, scrive così l’edizione odierna del Corriere della Sera.

Il metodo Antonio Conte. La squadra, arrivata nella giornata di giovedì nel ritiro in Trentino di Dimaro, ha subito fatto i conti con i metodi di allenamento del nuovo allenatore che, al contrario delle abitudini in passato, ha tenuto una dura sessione anche nel giorno dell’arrivo. A tal proposito, scrive così l’edizione odierna del Corriere della Sera.

"Le parole, ma anche il lavoro di Conte, sono regole, chiarezza, fatica. Metodo unico: forma e tanta sostanza. Stremati sotto il sole dopo un’ora ad alta intensità: i giocatori del Napoli, terminato il primo allenamento nel ritiro di Dimaro, si sono stesi sull’erba. Sfiniti. È il sistema Conte, e siamo solo all’inizio. Senza respiro nei dieci giorni in Val di Sole, per la squadra non è prevista giornata libera, il tecnico lo ha messo in chiaro e del resto chi lo conosce già sa" si legge sul quotidiano.