Callejon rinnova? Non ha ricevuto offerte superiori a quella di ADL: i dettagli

Aurelio De Laurentiis e Josè Callejon dovranno trattare per raggiungere un accordo per estendere di due mesi il contratto (in scadenza al 30 giugno) e completare l’annata. Un'intesa complessiva - scrive il Corriere del Mezzogiorno - che magari possa comprendere anche la questione multe e le mensilità non pagate. Poi bisognerà capire cosa accadrà per la prossima stagione: a gennaio è arrivato Politano per circa 25mln, mancino che rientra dentro al campo come ama Gattuso a destra, il campo ha dimostrato che Callejon non è assolutamente finito ai margini del progetto ed il suo futuro è in standby: "Il Napoli gli ha presentato una proposta a dicembre: biennale alle stesse cifre dell’ingaggio attuale (circa 3 milioni), l’accordo non c’è mai stato perché Callejon chiedeva un bonus alla firma. Quilon, l’agente dello spagnolo, attende degli aggiornamenti, il ritorno in Spagna rappresenta una tentazione ma, complice anche l’emergenza Coronavirus, non sono giunte proposte nettamente superiori a quella presentata dal Napoli".