Caos 9º posto, Sky/DAZN concordano: “Porta in Conference se la Fiorentina vince la coppa”

Le speranze europee per il Napoli potrebbero non essersi ancora esaurite. C'è un altro scenario che garantirebbe la qualificazione alla Conference

Le speranze europee per il Napoli potrebbero non essersi ancora esaurite. Oltre la possibilità, remota, di scavalcare la Fiorentina all'ottavo posto (attualmente a +2 con una gara in meno), c'è anche un altro scenario che garantirebbe la qualificazione alla prossima Europa Conference League. Infatti, come riportato da DAZN e Sky, se la formazione di Italiano dovesse vincere la finale contro l'Olympiacos, allora il nono posto in campionato diventerebbe valido per la Conference.

Un tema non ancora chiarissimo, alcuni ipotizzavano che la vittoria della Conference della Fiorentina non desse acesso alla suddetta competizione per la nona classificata in Serie A, ma su cui le redazioni di DAZN e Sky hanno chiarito con fermezza. Anche il giornalista Stefano Borghi si è espresso durante il commento di Torino-Milan: "Il Torino con una vittoria supererebbe il Napoli al nono posto, nono posto che di per sè non porta a nulla. Ma all'ottavo c'è la Fiorentina, e se la Fiorentina come tutti ci auguriamo dovesse vincere la Conference in finale con l'Olympiakos, allora il nono posto porterebbe proprio in Conference".

Bisogna sottolineare come la posizione della squadra di Calzona sia comunque molto critica: infatti anche se dovese verificarsi quest'incastro di eventi, sarebbe necessario tenere dietro il Torino (all'intervallo in vantaggio 2-0 sul Milan), che con un successo sui rossoneri farebbe scivolare gli azzurri al decimo posto.

Questa la situazione in Serie A per quanto riguarda la qualificazione alle prossime competizione europee

1° Posto: Champions League (Inter, aritmeticamente qualificato)

2° Posto: Champions League (Milan, aritmeticamente qualificato)

3° Posto: Champions League (Juventus, aritmeticamente qualificato)

4° Posto: Champions League (Bologna, aritmeticamente qualificato)

5° Posto: Champions League (Atalanta, aritmeticamente qualificato)

6° Posto: Europa League (o Champions League, se l'Atalanta vince l'Europa League arrivando quinta in campionato)

7° Posto: Europa League

8° Posto: Conference League (o Europa League, se l'Atalanta vince l'Europa League arrivando quinta in campionato)

9° Posto: / (o Conference League, se la Fiorentina vince la Conference League arrivando ottava in campionato