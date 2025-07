Live Castel di Sangro, day 2: seduta pomeridiana, ancora out Olivera e Vergara. Fuori anche McT, in panchina Marianucci

vedi letture

19.24 - Ci riprova Spinazzola di destro, altra parata, stavolta di piede, di Milinkovic-Savic.

19.22 - Dopo una bella azione con scambi rapidi De Bruyne-Neres-Lucca, Raspadori si gira bene ma non trova l'incrocio.

19.17 - Ancora Milinkovic-Savic! Nega il gol prima a Spinazzola e poi a Lukaku e Politano.

19.15 - Pareggio dei blu con Zanoli! Nonostante un gran volo Milinkovic-Savic non può nulla: 2-2!

19.14 - Si ricomincia con un cambio. Entra Ferrante al posto di Meret.

19.13 - Finisce il primo tempo.

19.08 - Gol dei fucsia! A tu per tu con Meret De Bruyne segna, niente da fare per il numero uno azzurro che respinge la palla che però s'impenna e termina in rete dopo un altro tocco del belga: 2-1!

19.07 - Miracolo di Milinkovic-Savic che devia sulla traversa una botta di Spinazzola.

19.05 - Pareggio dei blu! Ruba palla Anguissa, arriva Politano che batte Milinkovic-Savic sul primo palo: 1-1!

19.04 - Gol! Fucsia in vantaggio con Raspadori che batte Meret sul primo palo: 1-0!

19.02 - Inizia una partitella a campo ridotto, nella metà campo di sinistra, fucsia contro blu.

In fucsia: Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Sgarbi, De Bruyne, Lobotka, Raspadori, Neres, Lucca, Lang.

in blu: Meret, Zanoli, Mazzocchi, Obaretin, D'Angelo, Coli Saco, Hasa, Anguissa, Politano, Lukaku, Spinazzola.

19.00 - Termina l'esercitazione.

18.55 - Cambio tra i pali: Meret e Milinkovic-Savic si uniscono ai due gruppi in campo per l'esercitazione. Ferrante e Contini si allenano con i due prepartori dei portieri.

18.47 - Non partecipa all'esercitazione neanche Marianucci.

18.44 - Si esercitano con i preparatori dei portieri, nei pressi della bandierina del calcio d'angolo, Meret e Milinkovic-Savic. Lavorano sui tiri ravvicinati.

18.43 - Si lavora sul possesso palla ricercando lo spazio nello stretto, dopo un segnale dello staff tecnico si tira in porta. Tra i pali ci sono Ferrante e Contini.

18.40 - Inizia un'altra esercitazione, squadra divisa in due gruppi nelle due metà campo.

Da un lato: in fucsia Rrahmani, Beukema, Neres, Lang; in blu: Di Lorenzo, Mazzocchi, Politano, Spinazzola; in arancione De Bruyne, Hasa, Raspadori.

Dal lato opposto: in fucsia Zanoli, Sgarbi, Lukaku, Ambrosino, in blu: Obaretin, D'Angelo, Simeone, Lucca; in arancione Coli Saco, Lobotka, Anguissa.

18.34 - Siparietto con Antonio Conte protagonista: il mister ha chiesto a tutti i bambini del summer camp presenti in tribuna di abbassare i decibel dei cori e delle esultanze per i gol che vengono segnati nell'esercitazione. Tra i più acclamati Kevin De Bruyne.

18.31 - Sul lato destro della tribuna si esercitano Saco, Zanoli, Lobotka, Beukema, Raspadori, Lang, Mazzocchi, Politano, Obaretin.

18.30 - Azzurri divisi in due gruppi che si esercitano nello scambio della palla con l'aiuto delle mini-porte.

18.26 - McTominay esce dal campo, mentre il resto del gruppo continua l'attivazione atletica.

18.23 -In panchina McTominay e Gilmour, niente giro di campo iniziale per i due scozzesi. Ancora fuori Mathias Olivera e Antonio Vergara.

18.21- La squadra azzurra entra in campo!

18.18 - Si accede allo stadio.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana nella seconda giornata di allenamenti a Castel di Sangro. Dopo la seduta mattutina di quest'oggi, la squadra di Antonio Conte torna ad allenarsi allo Stadio Teofilo Patini. L'apertura dei cancelli dell'impianto abruzzese è prevista per le ore 18.15