Infortunio Gutiérrez, dopo terapie insufficienti ecco l'intervento: come sta e tempi di recupero

I tifosi del Napoli si stanno informando sulle condizioni fisiche di Miguel Gutierrez, primo obiettivo a sinistra del Napoli. Dell'infortunio e della recente operazione parla Diario As con tutti i dettagli. "Gutiérrez ha lottato con un fastidio alla caviglia destra per gran parte della scorsa stagione. Per continuare a dare il suo contributo al club, ha deciso di sottoporsi a terapie che si sono rivelate insufficienti. Poi, dopo aver saltato le ultime cinque partite della Liga – l'ultima giocata contro il Leganés il 24 aprile – il 10 luglio, è stato operato dal Dott. Cugat a un osso della caviglia che, a causa delle sue dimensioni, era insolitamente grande e gli causava fastidio. Avrà bisogno di sei settimane di riposo per riprendere gli allenamenti di gruppo".

Gutiérrez, scuola Real Madrid, gioca nel Girona dal 2022: ha collezionato in tre stagioni 99 presenze con 6 gol e diversi assist. Nell'ultima stagione 29 partite in Liga e 6 in Champions con anche una rete in Europa. Lo spagnolo, anni 24, è un esterno sinistro puro, principalmente terzino, che agisce però anche come centrocampista in caso di necessità. Ha doti tecniche, dribbling, buon cross, corsa, resistenza. Una buona falcata. Un esterno completo che era nel mirino del Napoli già da tempo. Ora il suo nome è tornato in auge. Il club azzurro lavora per chiudere subito.