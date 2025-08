Gutierrez-Napoli, si chiude! C’erano altri 3 club: tutti i retroscena e le cifre

vedi letture

Miguel Gutierrez è a un passo dal Napoli. Ormai tutte le parti in causa sono vicinissime a un accordo. Questo è quanto raccontato da Matteo Moretto attraverso il canale Youtube di Fabrizio Romano: "Gutierrez è vicinissimo al Napoli. Tra Napoli e Girona ormai ci siamo, si discute di piccoli dettagli: bonus e modalità di pagamento. Se ieri l'accordo era quasi fatto, quasi totale, oggi siamo alle fasi finalissime. Parti vicinissime anche per quanto riguarda il contratto del calciatore. Mi aspetto dunque che Gutierrez al Napoli possa definirsi entro questo weekend, sono ore cruciali. La clausola di Miguel Gutierrez col Girona è di 35 milioni di euro, ma la trattativa tra i due club dovrebbe chiudersi intorno ai 20 milioni di euro. Da capire definitivamente la struttura perché mi parlano anche di una possibile offerta finale da 18 milioni di euro più 2 di bonus. Il contratto del ragazzo sarà di cinque anni, con la possibilità forte che si aggiunga un altro anno opzionale, quindi 5+1.

La trattativa Gutierrez-Napoli inizia a dicembre. I primi contatti ufficiali cominciano a dicembre, poi a maggio Napoli ed entourage del calciatore trovano un accordo verbale su tutto, quindi l'operazione viene definita verbalmente e non solo già a inizio maggio. Poi nelle ultime due settimane il calciatore ha cambiato agente, è passato con Quilon, ma le cose non sono cambiate di molto. Il contratto bene o male è lo stesso rispetto a quello concordato a maggio. Quindi ci siamo. Nel corso di questa finestra di mercato Gutierrez è stato cercato con insistenza da West Ham e Bayer Leverkusen, che avevano quasi raggiunto un accordo con l'entourage del giocatore, ma nessuno dei due club è poi andato avanti nella trattativa con il Girona. Il ragazzo è stato cercato anche dal Marsiglia, ma la sua priorità è sempre stata quella di provare a giocare in un campionato come quello italiano, quindi priorità al Napoli. A gennaio, inoltre, quando la Juventus stava per cedere Cambiaso al Manchester City, i bianconeri avevano pensato con forza e insistenza anche a Gutierrez. Mi aspetto novità importanti entro il weekend".