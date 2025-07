Rileggi live Castel di Sangro, day 2: seduta pomeridiana, i fucsia vincono la partitella! In panchina Marianucci

vedi letture

Si chiude qui il racconto della seduta pomeridiana del secondo giorno nel ritiro di Castel Di Sangro. Restate su Tuttonapoli.net per il notiziario e ulteriori approfondimenti. Appuntamento per la seduta pomeridiana di domani alle 18.15. Seguite i live sul nostro portale e sulle nostre app gratuite

19.32 - Termina qui la seduta pomeridiana.

19.28 - Inizia la seduta finale di stretching.

19.26 - Gol di Neres! Gran sinistro all'incrocio che fulmina Contini: 3-2 per i fucsia! Arriva anche il triplice fischio finale.

19.24 - Ci riprova Spinazzola di destro, altra parata, stavolta di piede, di Milinkovic-Savic.

19.22 - Dopo una bella azione con scambi rapidi De Bruyne-Neres-Lucca, Raspadori si gira bene ma non trova l'incrocio.

19.17 - Ancora Milinkovic-Savic! Nega il gol prima a Spinazzola e poi a Lukaku e Politano.

19.15 - Pareggio dei blu con Zanoli! Nonostante un gran volo Milinkovic-Savic non può nulla: 2-2!

19.14 - Si ricomincia con un cambio. Entra Ferrante al posto di Meret.

19.13 - Finisce il primo tempo.

19.08 - Gol dei fucsia! A tu per tu con Meret De Bruyne segna, niente da fare per il numero uno azzurro che respinge la palla che però s'impenna e termina in rete dopo un altro tocco del belga: 2-1!

19.07 - Miracolo di Milinkovic-Savic che devia sulla traversa una botta di Spinazzola.

19.05 - Pareggio dei blu! Ruba palla Anguissa, arriva Politano che batte Milinkovic-Savic sul primo palo: 1-1!

19.04 - Gol! Fucsia in vantaggio con Raspadori che batte Meret sul primo palo: 1-0!

19.02 - Inizia una partitella a campo ridotto, nella metà campo di sinistra, fucsia contro blu.

In fucsia: Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Sgarbi, De Bruyne, Lobotka, Raspadori, Neres, Lucca, Lang.

in blu: Meret, Zanoli, Mazzocchi, Obaretin, D'Angelo, Coli Saco, Hasa, Anguissa, Politano, Lukaku, Spinazzola.

19.00 - Termina l'esercitazione.

18.55 - Cambio tra i pali: Meret e Milinkovic-Savic si uniscono ai due gruppi in campo per l'esercitazione. Ferrante e Contini si allenano con i due prepartori dei portieri.

18.47 - Non partecipa all'esercitazione neanche Marianucci.

18.44 - Si esercitano con i preparatori dei portieri, nei pressi della bandierina del calcio d'angolo, Meret e Milinkovic-Savic. Lavorano sui tiri ravvicinati.

18.43 - Si lavora sul possesso palla ricercando lo spazio nello stretto, dopo un segnale dello staff tecnico si tira in porta. Tra i pali ci sono Ferrante e Contini.

18.40 - Inizia un'altra esercitazione, squadra divisa in due gruppi nelle due metà campo.

Da un lato: in fucsia Rrahmani, Beukema, Neres, Lang; in blu: Di Lorenzo, Mazzocchi, Politano, Spinazzola; in arancione De Bruyne, Hasa, Raspadori.

Dal lato opposto: in fucsia Zanoli, Sgarbi, Lukaku, Ambrosino, in blu: Obaretin, D'Angelo, Simeone, Lucca; in arancione Coli Saco, Lobotka, Anguissa.

18.34 - Siparietto con Antonio Conte protagonista: il mister ha chiesto a tutti i bambini del summer camp presenti in tribuna di abbassare i decibel dei cori e delle esultanze per i gol che vengono segnati nell'esercitazione. Tra i più acclamati Kevin De Bruyne.

18.31 - Sul lato destro della tribuna si esercitano Saco, Zanoli, Lobotka, Beukema, Raspadori, Lang, Mazzocchi, Politano, Obaretin.

18.30 - Azzurri divisi in due gruppi che si esercitano nello scambio della palla con l'aiuto delle mini-porte.

18.26 - McTominay esce dal campo, mentre il resto del gruppo continua l'attivazione atletica.

18.23 -In panchina McTominay e Gilmour, niente giro di campo iniziale per i due scozzesi. Ancora fuori Mathias Olivera e Antonio Vergara.

18.21- La squadra azzurra entra in campo!

18.18 - Si accede allo stadio.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana nella seconda giornata di allenamenti a Castel di Sangro. Dopo la seduta mattutina di quest'oggi, la squadra di Antonio Conte torna ad allenarsi allo Stadio Teofilo Patini. L'apertura dei cancelli dell'impianto abruzzese è prevista per le ore 18.15