Rileggi live Castel di Sangro, day 6: tiri al volo e lavoro tattico per i difensori. Out Rrahmani, Osimhen c'è

Oggi alle 19:51

19.47 - Termina qui l'allenamento pomeridiano nel day 6 qui a Castel di Sangro.

19.45 - Terminano l'esercitazione sui tiri in porta anche i difensori. L'allenamento è praticamente terminato.

19.40 - Sessione di tiri in porta anche per i difensori adesso. Terminata l'esercitazione tattica.

19.36 - Si vede Rrahmani sul terreno di gioco. Il kosovaro esce in ciabatte, ma non si allena.

19.33 - Dopo un po' di ghiaccio si rialza. Non zoppica, ma lascia il campo.

19.31 - Botta sulla caviglia sinistra per Rafa Marin, lo spagnolo si contorce a terra. Arriva lo staff medico con spray e ghiacchio.

19.18 - "Guarda la linea!", Conte dà le indicazioni e i suggerimenti ai due schieramenti difensivi.

19.13 - Inizia un'esercitazione tattica sulla linea difensiva a cinque su scalate e rotazioni. A turno una squadra imposta e l'altra difende e un difensore alla volta esce sull'avvesario. In costruzione aiutano i collaboratori di Conte.

19.12 - Tornano in campo: Zerbin, Mezzoni, Rafa Marin, Juan Jesus, Mario Rui (in blu). Mazzocchi, Di Lorenzo, Buongiorno, Natan, Spinazzola (in giallo).

19.07 - Lasciano il campo anche Meret e Caprile. L'allenamento è finito.

19.01 - Meret e Caprile si avvicinano al settore Distinti per gli autografi ai tifosi, che come sempre gli lanciano di tutto.

18.57 - La squadra lascia il campo, anche i difensori non sono più sull'altro campo.

18.55 - Termina l'esercitazione, a vincere la sfida dei tiri al volo è la squadra blu con Osimhen e Kvaratkhelia grandi protagonisti. Grande esultanza di tutta la 'squadra'.

18.50 - Prosegue la sfida tra gialli e blu con i tiri al volo su cross dall'esterno. Restano in campo solo attaccanti e centrocampisti.

18.40 - Sugli scudi Osimhen e Kvaratskhelia, con due gol bellissimi. Anche Anguissa molto bene in quest'esercitazione. Dagli spalti i tifosi urlano 'Osi, Osi!'.

18.35 - Cambia l'esercitazione. Adesso la squadra si divide in due gruppi: i collaboratori di Conte crossano dalle fasce, le due squadre - una in giallo e l'altra in blu - devono calciare al volo. In corso una vera e propria sfida tra le due compagini di diversi colori.

18.30 - I difensori sono al lavoro sul campo secondario. In campo solo centrocampisti e attaccanti.

18.26 - Assente Rrahmani, il centrale kosovaro non partecipa alla seduta di oggi.

18.25 - Entrano in campo anche tutti gli altri azzurri. C'è anche Victor Osimhen. In corso l'esercitazione sui tiri in porta.

18.20 - Per questa prima parte d'allenamento in campo solo i centrocampisti insieme al vice Stellini: il secondo di Conte dà palla in verticale a centrocampo, un centrocampista appoggia e l'altro sventaglia verso due porte posizionate sulle due fasce che fungono da bersaglio.

18.10 - Fanno capolino sul campo da gioco i primi azzurri: Lobotka, Anguissa, Folorunsho, Iaccarino e Cajuste.

17.30 - Vengono aperti i cancelli del Patini.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana nella sesta giornata di allenamenti a Castel di Sangro. Dopo la seduta mattutina a porte chiuse, il Napoli di Antonio Conte torna ad allenarsi a porte aperte allo Stadio Patini. L'allenamento sarà visibile a partire dalle ore 18.15.