CdM - Tutto su Rodrigo: ha stregato Ancelotti Jr ma costa 50 mln

“Tutto su Rodrigo”. Così titola la pagina sportiva del Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola. Il quotidiano spiega come il Napoli sia pronto all’assalto per Rodrigo Moreno Machado, attaccante spagnolo classe ’91 del Valencia.

PUPILLO DI DAVIDE ANCELOTTI - Il Corriere del Mezzogiorno svela come l’attaccante abbia “stregato” il Napoli già dalla scorsa estate e sia un pupillo di Davide Ancelotti, grande conoscitore dei calciatori spagnoli che ha già insistito molto per portare in azzurro Fabian Ruiz.

LE CIFRE - Il calciatore, come detto, piace già da un anno. Allora i prezzi erano proibitivi con una clausola da 120 milioni. Ora per il Valencia non è più incedibile e il club deve realizzare entro il 30 giugno una cessione importante per gli obblighi del fair play finanziario. “Rodrigo - si legge sul quotidiano - guadagna 3 milioni a stagione, ha un contratto fino al 2022, visti i 28 anni già compiuti, per il Valencia può essere l’occasione giusta monetizzare dalla sua cessione. La richiesta è di 50 milioni di euro, il Valencia ha ritenuto insufficiente la prima proposta del Napoli che sembra non voler superare il tetto dei 40 milioni di euro. La concorrenza è agguerrita, ci sono il Barcellona e l’Atletico Madrid”.

