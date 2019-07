CdS - ADL irremovibile, il Real chiude al prestito: zero possibilità di accordo per James

SItuazione che si complica per James Rodriguez. Ad analizzare la situazione legata al colombiano, è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che scrive come James avrebbe l’accordo con il Napoli, e sarebbe felicissimo di lavorare con Ancelotti, però la distanza tra pretesa del Real Madrid ed offerta del Napoli sarebbe ormai incolmabile. Il Real cederebbe infatti il classe ’91 solo a titolo definitivo, mentre De Laurentiis vuole prenderlo soltanto in prestito con diritto di riscatto e come gli spagnoli non arretra di un millimetro. Al momento, scrive il quotidiano, zero possibilità di accordo.