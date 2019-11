CdS - ADL-squadra, il chiarimento è nell'aria: urge segnale di disgelo per alleggerire il Napoli

Un'altra delusione, stavolta contro il Milan. Il Napoli non va oltre l'1-1 al Meazza e dà pochissimi segnali di ripresa. Anzi, la crisi sembra ancora tangibile dopo il caos delle ultime settimane. E proprio in virtù di quella rivolta, il 5 novembre scorso, adesso serve un chiarimento per ripartire al meglio. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che sottolinea come si tratterebbe di un modo per liberare la squadra da un peso psicologico molto evidente anche sul terreno di gioco di San Siro. E in tutto ciò sarà fondamentale anche il lavoro diplomatico di Carlo Ancelotti, chiamato a fare da mediatore.

L'ORA DEL CHIARIMENTO - Per ragioni di stato sarà indispensabile uscire da questo momento quanto prima e per farlo - lo sa anche l'arrabbiato De Laurentiis - occorre un confronto tra il presidente e la squadra, al netto delle sanzioni che dovrebbero arrivare nella giornata di domani. Il chiarimento - si legge sul quotidiano romano - è nell'aria, anche perché la società sa di non poter fallire la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Il patron non seguirà i suoi ragazzi a Liverpool per la Champions league, ma osserverà per dedicere come e quanto intervenire, ben consapevole che un segnale di disgelo non può più essere procrastinato.