CdS - Contatti continui con l'entourage di Vertonghen: si aspettano segnali dal difensore

Tentazione Jan Vertonghen per il Napoli. Lo racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come il calciatore vada in scadenza a giugno col Tottenham e ci siano stati diversi colloqui tra il Napoli e l’entourage del difensore centrale. Se il belga - scrive il quotidiano - dovesse aver voglia di andare via dalla Premier League, allora il Napoli sarebbe pronto ad accelerare per prendere un calciatore in età avanzata (compirà 33 anni ad aprile) ma di esperienza e rendimento.