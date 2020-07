CdS - Il Napoli ha scelto Under come erede di Callejon: possibile mega-affare con doppio scambio

Il Napoli ha scelto Cengiz Under come erede di Callejon. Vuole l'esterno, la società azzurra, e ora si tratta, per provare a far abbassare la valutazione del calciatore. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che la Roma vuole 35 milioni di euro per Under, cifra che il Napoli ritiene troppo alta. Da qui l'idea di inserire nell'affare anche Milik, nonostante la corte della Juventus e di altri club, come il Tottenham. Ma per concludere l'affare, la Roma dovrebbe cedere anche Dzeko. Situazione tutta da seguire: il Napoli vuole Under. E pensa anche di inserire Ospina nella trattativa.