CdS - James-Napoli, l'affare si farà: può accorciarsi le ferie e raggiungere Ancelotti a Dimaro

James Rodriguez sta già facendo sognare il Napoli con le magie regalate nel corso della sua Copa America, ormai - purtroppo per lui - terminata per la sua Colombia. Aurelio De Laurentiis non è ancora sceso in campo in prima persona per regalare il colpaccio al suo allenatore Carlo Ancelotti perché - scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport - attende l'ok di Jorge Mendes, che sta trattando con il Real Madrid.

RIENTRO - L'affare è ben impostato e la sensazione è che ben presto ci sarà la fumata bianca, visto che la volontà del giocatore e del Napoli di abbracciarsi è alta. Il quotidiano spiega che il colombiano potrebbe decidere addirittura di accorciarsi le ferie pur di raggiungere quanto prima il suo mentore Ancelotti, rinunciando a qualcuno dei 28 giorni di vacanza che gli spettano di diritto. Secondo James, venti giorni sarebbero più che sufficienti, dopodiché intorno al 20 luglio potrebbe sbarcare a Dimaro, dal momento che il suo 'sì, lo voglio' al Napoli è già arrivato e il matrimonio s'ha da fare.