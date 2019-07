CdS - James vuole solo Napoli, Mendes sta cercando di convincere il Real

Il promesso James vuole solo Carletto. Non lascia spazio ad interpretazioni il titolo scelto dall'edizione odierna del Corriere dello Sport per fare il punto sulla trattativa che riguarda il classe '91: "James ha scelto Napoli da un bel po’, ha avuto modo di parlarne con Ancelotti, ha tentato - attraverso Jorge Mendes - di farlo capire anche al Real Madrid: poi sono capitati due incidenti, uno ad Asensio e l’altro a Luka Jovic, ed a Florentino Perez è venuta la tentazione di lasciare le cose come stanno, compreso il colombiano alla casa blança. Però è una ipotesi e magari può essere strategia allo stato puro, siamo al mercato, girano cifre pazzesche e su questa giostra si intravedono 42 milioni di euro: ci sta! Ma non è semplice".