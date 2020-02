Cds - Koulibaly, il Napoli non s'è arreso all'addio: dipenderà solo dalla sua volontà

"Koulibaly andrà via", la frase più in voga negli ultimi quattro anni, ma questo è il sesto anno in azzurro del difensore, ricorda il Corriere dello Sport che riflette sul possibile addio a fine stagione, dopo che ADL ha rifiutato in estate 105mln dallo United e 90 dal Real. In estate l'addio sarà di nuovo possibile: lo United, nonché il Psg e il Real sono sempre lì. Ma il Napoli non si arrende - si legge - e da oggi proverà a capire le reali intenzioni del difensore. La clausola nel contratto dovrebbe essere da 150mln di euro ed il potere contrattuale quindi è nelle mani di ADL, ma la volontà che conterà sarà la sua. Giovedì a Napoli è sbarcato il suo manager, per chiudere il rinnovo di Maksimovicv, ma è inevitabile una chiacchierata con (e su) Koulibaly.