CdS - Lozano spinge per l'addio: è in contatto diretto con tre club spagnoli, la situazione

La scorsa estate il Napoli ha staccato un assegno da 50 milioni per portare alle pendici del Vesuvio Hirving Lozano, prelevandolo dal PSV. Ma alla sua prima stagione in azzurro il talento messicano sta facendo fatica. Con Ancelotti in panchina s'è reso protagonista di qualche buona prestazione, ma con l'approdo di Gattuso è finito ai margini del progetto. Per questo il club azzurro sta pensando di cederlo, sebbene sia quasi impossibile rientrare dall'investimento fatto appena otto mesi fa.

SIRENE SPAGNOLE - Stando a quanto si legge sul Corriere dello Sport, il suo futuro potrebbe essere in Spagna, dove si dice che lui stesso sarebbe in contatto con almeno tre club per velocizzare l'addio. Il Chucky sta spingendo, sulle sue tracce ci sarebbero Atletico Madrid, Siviglia e Valencia. Ma il grosso problema, come detto, è la valutazione che ne fa De Laurentiis: 40 milioni di euro. Ma i suddetti club iberici non vorrebbero spingersi molto oltre i 20 milioni. Complicato piazzarlo così.