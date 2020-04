CdS - Mertens e il mistero della firma: non ha rinnovato e l'Inter ci riprova parlando con l'agente

Dries Mertens sembrava ad un passo dall'accordo per il rinnovo di contratto dopo l'intesa a tavola con De Laurentiis lo scorso primo marzo, poi il Covid-19 ha frenato tutto, anche il rinnovo, così adesso è in stand-by anche il suo futuro. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che parlare al telefono non è la stessa cosa che farlo di persona e intanto molti club sono tornati alla carica per il belga, tra questi l'Inter che attraverso amici è arrivato all'entourage del calciatore e ancora sogna di convincerlo. Sullo sfondo ritorna anche il Monaco. Mertens a questo punto riflette, potrebbe decidere di affrontare una nuova esperienza oppure, alla fine, sceglierà ancora una volta Napoli.