Cds pazzo di McTominay: "E' un super-eroe!". Spunta un dato clamoroso sul gol

"È come un supereroe arrivato da lontano. Alto, biondo, praticamente senza difetti. Scott McTominay ha la capacità di ingigantire, giorno dopo giorno, l’affetto e la stima dei tifosi napoletani nei suoi confronti. Non solo, pure quello dei suoi compagni. Non parlerà ancora italiano, ma si fa capire".

ll Corriere dello Sport esalta Scott McTominay, grande protagonista della vittoria del Napoli a Torino. Tre punti che, scrive il quotidiano, arrivano "nell’unico tiro in porta della sua partita, l’azzurro aveva il 6% di chance di far gol per come era posizionato, per come si trovavano i due difensori davanti e per la porzione di porta che copriva Milinkovic".