C’è un nuovo titolare nel Napoli di Gattuso

(di Arturo Minervini) - Fosse stata una final-four dello sport americano, ci sarebbero stati pochi dubbi. Complessivamente, nei 180’ disputati contro Inter e Juventus, ad alzare il titolo di MVP (miglior giocatore della breve competizione) sarebbe stato Nikola Maksimovic. Imperioso, possente, determinato ed elegante sia contro i nerazzurri che nella finale di Roma, limando praticamente fino allo zero il margine di errore.

Evoluzione costante per Nikola, che si candida sempre di più ad essere un nuovo titolare di questo Napoli. Non più, dunque, una semplice alternativa ma uno che può mettere in discussione la titolarità di Manolas ed Koulibaly quando saranno tutti disponibili. Fisico dominante, tecnica ben oltre la media per uno che gioca difensore centrale, l’unico vero problema del serbo continua ad essere una eccessiva fragilità fisica, con piccolo fastidi che gli hanno spesso tolto continuità e posti in graduatoria.

Anche in questa stagione il classe ’91 acquistato dal Torino è stato condizionato da fastidi muscolari. Sono ben 12 le gare saltate nel corso della stagione, fino a questo punto, tra campionato, Champions e Coppa Italia. Nel match dei quarti con la Lazio, ad esempio, Maksimovic era ai box per un infortunio alla coscia, ma la pausa forzata causa Covid gli ha permesso di lavorare con calma per ritrovare la condizione ottimale. Obiettivo più che centrato analizzando le prestazioni in queste prime due gare post-ripresa: con un rendimento simile Maksimovic può davvero essere considerato uno capace di ambire a giocare sempre dal primo minuto. Fastidi muscolari permettendo.