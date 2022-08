Che affare Kvaratskhelia! Valore in aumento, così Giuntoli l'ha strappato alla Juve (e non solo)

Kvaratskhelia piaceva a molti, l’ha preso il Napoli in primavera perché ci ha creduto di più, perché era certo della Champions, perché aveva un posto libero

Kvaratskhelia piaceva a molti, l’ha preso il Napoli in primavera perché ci ha creduto di più, perché era certo della Champions, perché aveva un posto libero con Insigne al Toronto. Giuntoli lo seguiva da tre anni, lo ha scoperto, aveva appena 18 anni, se n’è invaghito e ha accelerato negli ultimi mesi. Lo ha strappato alla concorrenza per dieci milioni, un grande affare. Ne vale già molti di più. Anche Paratici lo apprezzava, lo voleva già alla Juve e poi al Tottenham (ma solo in prestito), il Napoli ha fatto prima di tutti e ora se lo gode. Lo scrive il Corriere dello Sport.